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Светлосанов Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1777

Жена: Светлосанова Устинья Ивановна

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Светлосанов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Светлосанова Устинья Ивановна

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Светлосанов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Светлосанова Устинья Ивановна

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Черняева Елена Васильевна

Мать ребёнка: Светлосанова Устинья Ивановна

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Свелосанова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Светлосанова Устинья Ивановна

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Светлосанова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Светлосанова Устинья Ивановна

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Наместникова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Светлосанова Устинья Ивановна

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Светлосанов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Светлосанова Устинья Ивановна

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
До 1825
Священник Дмитриевской Исаевской (святого великомученика Димитрия Солунского) церкви Вологодского уезда.
Смерть
1831
Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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