Светлосанов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1777
Рождение ребёнка
1779
Сын: Светлосанов Федор Васильевич
Мать ребёнка: Светлосанова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Светлосанов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Светлосанова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Черняева Елена Васильевна
Мать ребёнка: Светлосанова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Свелосанова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Светлосанова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Светлосанова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Светлосанова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Наместникова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Светлосанова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Светлосанов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Светлосанова Устинья Ивановна
Работа или профессия
До 1825
Священник Дмитриевской Исаевской (святого великомученика Димитрия Солунского) церкви Вологодского уезда.
Смерть
1831