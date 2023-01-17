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Светлосанов Федор Васильевич

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Место рождения

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1779

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Светлосанов Василий Григорьевич

Мать: Светлосанова Устинья Ивановна

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
1800

Жена: Светлосанова Александра Петровна

Образование
15.07.1801
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую духовную семинарию.
Работа или профессия
15.08.1801
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в священнослужителя и определен в Христорождественскую Верхневологодскую церковь. (ГАВО, ф.496, о.1, д.6452, л.250)
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Светлосанова Агния Федоровна

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Светлосанов Алвиан Федорович

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Вологодского уезда Христорождественской Верхвологодской церкви протоиерея Федора Васильева Светлосанова сын.
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Светлосанова Анимаиса Федоровна

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Светлосанов Аристарх Федорович

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Светлосанова Асенефа Федоровна

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.05.1812 ст.

Дочь: Брянцева Анфия Федоровна

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Светлосанов Анфиан Федорович

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Светлосанова Алевтина Федоровна

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Чурина Архелая Федоровна

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1859
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