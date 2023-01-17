Светлосанов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
1800
Образование
15.07.1801
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую духовную семинарию.
Работа или профессия
15.08.1801
Рукоположен в священнослужителя и определен в Христорождественскую Верхневологодскую церковь. (ГАВО, ф.496, о.1, д.6452, л.250)
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Светлосанова Агния Федоровна
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Светлосанов Алвиан Федорович
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна
Вологодского уезда Христорождественской Верхвологодской церкви протоиерея Федора Васильева Светлосанова сын.
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Светлосанова Анимаиса Федоровна
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Светлосанов Аристарх Федорович
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Светлосанова Асенефа Федоровна
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна
Рождение ребёнка
14.05.1812 ст.
Дочь: Брянцева Анфия Федоровна
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Светлосанов Анфиан Федорович
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Светлосанова Алевтина Федоровна
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Чурина Архелая Федоровна
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна
Смерть
1859