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Светлосанов Алвиан Федорович

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Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

29.09.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Светлосанов Федор Васильевич

Мать: Светлосанова Александра Петровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
23.02.1829 ст.
Воскресенский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
По окончании Вологодской Духовной Семинарии по 1-му разряду определен во священника к Воскресенской Становской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
05.06.1834 ст.
Определен Депутатом.
Награда
26.05.1836 ст.
Награждён набедренником.
Работа или профессия
С 20.05.1837 по 27.02.1857 ст.
Проходил должность Благочинного и уволен по прошению.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Светлосанов Александр Алвианович

Мать ребёнка: не указана

Награда
21.04.1845 ст.
Награжден скуфьею.
Бракосочетание
Около 1850

Жена: Светлосанова Анна Марковна

Воскресенский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Светлосанова Мария Алвиановна

Мать ребёнка: Светлосанова Анна Марковна

Воскресенский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Награда
19.04.1854 ст.
Награжден камилавкой.
Награда
03.02.1866 ст.
Сопричислен к Ордену Святой Анны 3- й степени и наперсным крестом на Владимирской ленте в память войны 1853-56 г.г.
Работа или профессия
12.10.1870 ст.
Воскресенский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
По старости уволен за штат.
Смерть
29.09.1884 ст.
Воскресенский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
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