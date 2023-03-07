Светлосанов Алвиан Федорович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти29.09.1884 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Работа или профессия
23.02.1829 ст.
По окончании Вологодской Духовной Семинарии по 1-му разряду определен во священника к Воскресенской Становской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
05.06.1834 ст.
Определен Депутатом.
Награда
26.05.1836 ст.
Награждён набедренником.
Работа или профессия
С 20.05.1837 по 27.02.1857 ст.
Проходил должность Благочинного и уволен по прошению.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Светлосанов Александр Алвианович
Мать ребёнка: не указана
Награда
21.04.1845 ст.
Награжден скуфьею.
Бракосочетание
Около 1850
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Светлосанова Мария Алвиановна
Мать ребёнка: Светлосанова Анна Марковна
Награда
19.04.1854 ст.
Награжден камилавкой.
Награда
03.02.1866 ст.
Сопричислен к Ордену Святой Анны 3- й степени и наперсным крестом на Владимирской ленте в память войны 1853-56 г.г.
Работа или профессия
12.10.1870 ст.
По старости уволен за штат.
Смерть
29.09.1884 ст.