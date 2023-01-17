Светлосанова (Духовникова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти14.03.1820 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Духовников Петр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
1800
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Светлосанова Агния Федоровна
Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Светлосанов Алвиан Федорович
Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Светлосанова Анимаиса Федоровна
Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Светлосанов Аристарх Федорович
Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Светлосанова Асенефа Федоровна
Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1812 ст.
Дочь: Брянцева Анфия Федоровна
Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Светлосанов Амфиан Федорович
Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Светлосанова Алевтина Федоровна
Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич
Смерть
14.03.1820 ст.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Чурина Архелая Федоровна
Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич