Светлосанова (Духовникова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлосанова (Духовникова) Александра Петровна

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Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

14.03.1820 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Духовников Петр Иванович

Мать: не указана

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1800

Муж: Светлосанов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Светлосанова Агния Федоровна

Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Светлосанов Алвиан Федорович

Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Светлосанова Анимаиса Федоровна

Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Светлосанов Аристарх Федорович

Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Светлосанова Асенефа Федоровна

Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.05.1812 ст.

Дочь: Брянцева Анфия Федоровна

Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Светлосанов Амфиан Федорович

Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Светлосанова Алевтина Федоровна

Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
14.03.1820 ст.
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Чурина Архелая Федоровна

Отец ребёнка: Светлосанов Федор Васильевич

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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