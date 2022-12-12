Духовников Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1779 по 1801
Священник Христорождественской Верхвологодской церкви Несвойской волости Вологодского уезда. В возрасте 60 лет уволен по болезни.
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Светлосанова Александра Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1801