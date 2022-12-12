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Духовников Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1801

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1779 по 1801
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Священник Христорождественской Верхвологодской церкви Несвойской волости Вологодского уезда. В возрасте 60 лет уволен по болезни.
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Светлосанова Александра Петровна

Мать ребёнка: не указана

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1801
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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