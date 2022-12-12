Брянцева (Светлосанова) Анфия Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.05.1812 ст.
Дата смерти31.12.1896 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
14.05.1812 ст.
Место жительства
С 14.05.1812 по 1835 ст.
Бракосочетание
Около 1835
Жених: канцелярист Вологодского уездного суда, из священнической семьи. (ГАВО. ф.496, о.8, д.152, л.1012)
Место жительства
С 1836 по 31.12.1896 ст.
Рождение ребёнка
19.06.1837 ст.
Дочь: Брянцева София Петровна
Отец ребёнка: Брянцев Петр Степанович
Николаевская во Владычной слободе церковь г.Вологды.
Смерть
31.12.1896 ст.
Отпета в Благовещенской церкви. Похоронена на Горбачевском Лазаревском кладбище. (ГАВО. ф.496, о.23, д.12, л.274)