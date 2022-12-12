Брянцева (Светлосанова) Анфия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянцева (Светлосанова) Анфия Федоровна

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Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.05.1812 ст.

Дата смерти

31.12.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1812 ст.

Отец: Светлосанов Федор Васильевич

Мать: Светлосанова Александра Петровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 14.05.1812 по 1835 ст.
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1835

Муж: Брянцев Петр Степанович

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених: канцелярист Вологодского уездного суда, из священнической семьи. (ГАВО. ф.496, о.8, д.152, л.1012)
Место жительства
С 1836 по 31.12.1896 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.06.1837 ст.

Дочь: Брянцева София Петровна

Отец ребёнка: Брянцев Петр Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская во Владычной слободе церковь г.Вологды.
Смерть
31.12.1896 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Отпета в Благовещенской церкви. Похоронена на Горбачевском Лазаревском кладбище. (ГАВО. ф.496, о.23, д.12, л.274)
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