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Брянцев Петр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

14.12.1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1835

Жена: Брянцева Анфия Федоровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених: канцелярист Вологодского уездного суда, из священнической семьи. (ГАВО. ф.496, о.8, д.152, л.1012)
Рождение ребёнка
19.06.1837 ст.

Дочь: Брянцева София Петровна

Мать ребёнка: Брянцева Анфия Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская во Владычной слободе церковь г.Вологды.
Смерть
14.12.1890 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Колежский Секретарь. Благовещенская церковь.
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