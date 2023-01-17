Брянцев Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти14.12.1890 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1835
Жена: Брянцева Анфия Федоровна
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Жених: канцелярист Вологодского уездного суда, из священнической семьи. (ГАВО. ф.496, о.8, д.152, л.1012)
Рождение ребёнка
19.06.1837 ст.
Дочь: Брянцева София Петровна
Мать ребёнка: Брянцева Анфия Федоровна
Николаевская во Владычной слободе церковь г.Вологды.
Смерть
14.12.1890 ст.
Колежский Секретарь. Благовещенская церковь.