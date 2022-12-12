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Брянцева София Петровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

19.06.1837 ст.

Дата смерти

22.02.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1837 ст.

Отец: Брянцев Петр Степанович

Мать: Брянцева Анфия Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская во Владычной слободе церковь г.Вологды.
Смерть
22.02.1911 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрическая книга. Вологда г.. Церковь: Благовещенская. 1911 г. 22 февраля умерла дочь Коллежского Секретаря девица София Петрова Брянцева, 74 года, от старческой немощи. Похоронена на Лазаревском кла... Показать все
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