Брянцева София Петровна
Место рождения
Дата рождения19.06.1837 ст.
Дата смерти22.02.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.06.1837 ст.
Отец: Брянцев Петр Степанович
Мать: Брянцева Анфия Федоровна
Николаевская во Владычной слободе церковь г.Вологды.
Смерть
22.02.1911 ст.
Метрическая книга. Вологда г.. Церковь: Благовещенская. 1911 г. 22 февраля умерла дочь Коллежского Секретаря девица София Петрова Брянцева, 74 года, от старческой немощи. Похоронена на Лазаревском кла... Показать все