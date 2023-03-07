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Светлосанов Аристарх Федорович

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Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Светлосанов Федор Васильевич

Мать: Светлосанова Александра Петровна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1808
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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