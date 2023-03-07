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Светлосанов Аристарх Федорович
Светлосанов Аристарх Федорович
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Место рождения
Погост Рождество
, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
1807
Дата смерти
1808
Пол
Мужской
Отец
Светлосанов Федор Васильевич
1780 г.р.
Мать
Светлосанова (Духовникова) Александра Петровна
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец:
Светлосанов Федор Васильевич
Мать:
Светлосанова Александра Петровна
Погост Рождество
, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1808
Погост Рождество
, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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