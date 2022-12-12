Светлосанова (Андронова) Анна Марковна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Марка Матфеева Андронова, священника Воскресенской Становской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1850
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Светлосанова Мария Алвиановна
Отец ребёнка: Светлосанов Алвиан Федорович
Смерть
Неизвестно