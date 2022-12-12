Светлосанова (Андронова) Анна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлосанова (Андронова) Анна Марковна

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Место рождения

Воскресенский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Дочь Марка Матфеева Андронова, священника Воскресенской Становской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1850

Муж: Светлосанов Алвиан Федорович

Воскресенский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Светлосанова Мария Алвиановна

Отец ребёнка: Светлосанов Алвиан Федорович

Воскресенский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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