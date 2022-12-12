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Светлосанов Александр Алвианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

06.08.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Светлосанов Алвиан Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
07.04.1867 ст.

Жена: Светлосанова Наталья Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Покровская Козленская церковь. Поручители: по жениху – учитель Вологодского Духовного училища Александр Суровцов и священник Георгиевской градской церкви Дмитрий Неклюдов; по невесте – дьячок Троицкой... Показать все
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Светлосанова Мария Александровна

Мать ребёнка: Светлосанова Наталья Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Светлосанова Анна Александровна

Мать ребёнка: Светлосанова Наталья Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Светлосанов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Светлосанова Наталья Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Светлосанова Вера Александровна

Мать ребёнка: Светлосанова Наталья Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
06.08.1879 ст.
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