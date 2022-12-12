Светлосанов Александр Алвианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти06.08.1879 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Светлосанов Алвиан Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.1867 ст.
Покровская Козленская церковь. Поручители: по жениху – учитель Вологодского Духовного училища Александр Суровцов и священник Георгиевской градской церкви Дмитрий Неклюдов; по невесте – дьячок Троицкой... Показать все
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Светлосанова Мария Александровна
Мать ребёнка: Светлосанова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Светлосанова Анна Александровна
Мать ребёнка: Светлосанова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Светлосанов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Светлосанова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Светлосанова Вера Александровна
Мать ребёнка: Светлосанова Наталья Петровна
Смерть
06.08.1879 ст.