Светлосанова (Крупнова) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлосанова (Крупнова) Наталья Петровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Крупнов Петр Андреевич

Мать: Крупнова Поликсения Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
07.04.1867 ст.

Муж: Светлосанов Александр Алвианович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Покровская Козленская церковь. Поручители: по жениху – учитель Вологодского Духовного училища Александр Суровцов и священник Георгиевской градской церкви Дмитрий Неклюдов; по невесте – дьячок Троицкой... Показать все
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Светлосанова Мария Александровна

Отец ребёнка: Светлосанов Александр Алвианович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Светлосанова Анна Александровна

Отец ребёнка: Светлосанов Александр Алвианович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Светлосанов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Светлосанов Александр Алвианович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Светлосанова Вера Александровна

Отец ребёнка: Светлосанов Александр Алвианович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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