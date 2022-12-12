Светлосанова (Крупнова) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
07.04.1867 ст.
Покровская Козленская церковь. Поручители: по жениху – учитель Вологодского Духовного училища Александр Суровцов и священник Георгиевской градской церкви Дмитрий Неклюдов; по невесте – дьячок Троицкой... Показать все
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Светлосанова Мария Александровна
Отец ребёнка: Светлосанов Александр Алвианович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Светлосанова Анна Александровна
Отец ребёнка: Светлосанов Александр Алвианович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Светлосанов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Светлосанов Александр Алвианович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Светлосанова Вера Александровна
Отец ребёнка: Светлосанов Александр Алвианович
Смерть
Неизвестно