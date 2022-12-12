Крупнова (Азлова) Поликсения Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1811 ст.
Дата смертиДо 1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1811 ст.
Отец: Азлов Василий Иванович
Дочь Василия Ивановича Азлова, диакона Вологодской градской Спасской церкви и жены его Натальи Григорьевны.
Бракосочетание
20.07.1831
Венчание состоялось в Димитриевской Наволоцкой церкви. Поручители: по жениху - Вологодской Духовной консистории секретарь, титулярный советник Николай Петрович Непеин; по невесте – той же консистории... Показать все
Рождение ребёнка
05.06.1832 ст.
Дочь: Коронацкая Мария Петровна
Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
17.09.1834 ст.
Дочь: Крупнова Ироида Петровна
Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
14.12.1836 ст.
Дочь: Крупнова Филицата Петровна
Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
04.10.1839 ст.
Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
20.02.1842 ст.
Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
20.08.1844 ст.
Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Светлосанова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
13.04.1852 ст.
Дочь: Крупнова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич
Смерть
До 1863