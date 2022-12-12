Крупнова (Азлова) Поликсения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупнова (Азлова) Поликсения Васильевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

25.02.1811 ст.

Дата смерти

До 1863

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1811 ст.

Отец: Азлов Василий Иванович

Мать: Азлова Наталья Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь Василия Ивановича Азлова, диакона Вологодской градской Спасской церкви и жены его Натальи Григорьевны.
Бракосочетание
20.07.1831

Муж: Крупнов Петр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Венчание состоялось в Димитриевской Наволоцкой церкви. Поручители: по жениху - Вологодской Духовной консистории секретарь, титулярный советник Николай Петрович Непеин; по невесте – той же консистории... Показать все
Рождение ребёнка
05.06.1832 ст.

Дочь: Коронацкая Мария Петровна

Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.09.1834 ст.

Дочь: Крупнова Ироида Петровна

Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.12.1836 ст.

Дочь: Крупнова Филицата Петровна

Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.10.1839 ст.

Сын: Крупнов Николай Петрович

Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.02.1842 ст.

Сын: Крупнов Василий Петрович

Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.08.1844 ст.

Сын: Крупнов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Светлосанова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Крупнов Василий Петрович

Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.04.1852 ст.

Дочь: Крупнова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Крупнов Петр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
До 1863
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