Коронацкая (Крупнова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коронацкая (Крупнова) Мария Петровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

05.06.1832 ст.

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1832 ст.

Отец: Крупнов Петр Андреевич

Мать: Крупнова Поликсения Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
23.04.1851 ст.

Муж: Коронацкий Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Книга записи брачных обысков Екатерининской градской церкви за 1849-1861 гг. 23 апреля 1851 года венчались: Палаты Государственных имуществ помошник бухгалтера Николай Иванов Коронацкий, 23 года, и Сп... Показать все
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Коронацкая Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Коронацкий Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Коронацкий Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Коронацкий Николай Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1858
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