Коронацкая (Крупнова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения05.06.1832 ст.
Дата смерти1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1832 ст.
Бракосочетание
23.04.1851 ст.
Книга записи брачных обысков Екатерининской градской церкви за 1849-1861 гг. 23 апреля 1851 года венчались: Палаты Государственных имуществ помошник бухгалтера Николай Иванов Коронацкий, 23 года, и Сп... Показать все
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Коронацкая Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Коронацкий Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Коронацкий Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Коронацкий Николай Иванович
Смерть
1858