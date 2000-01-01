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Коронацкая Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Коронацкий Николай Иванович

Мать: Коронацкая Мария Петровна

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