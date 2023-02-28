Азлова Наталья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1803
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Азлов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Добров Сакердон Васильевич
Отец ребёнка: Азлов Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1811 ст.
Дочь: Крупнова Поликсения Васильевна
Отец ребёнка: Азлов Василий Иванович
Дочь Василия Ивановича Азлова, диакона Вологодской градской Спасской церкви и жены его Натальи Григорьевны.
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Азлова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Азлов Василий Иванович
Смерть
После 1850