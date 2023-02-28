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Азлова Наталья Григорьевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1803

Муж: Азлов Василий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Добров Вианор Васильевич

Отец ребёнка: Азлов Василий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Добров Сакердон Васильевич

Отец ребёнка: Азлов Василий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.02.1811 ст.

Дочь: Крупнова Поликсения Васильевна

Отец ребёнка: Азлов Василий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь Василия Ивановича Азлова, диакона Вологодской градской Спасской церкви и жены его Натальи Григорьевны.
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Азлова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Азлов Василий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
После 1850
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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