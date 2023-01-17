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Светлосанов Алексей Васильевич

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Место рождения

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Светлосанов Василий Григорьевич

Мать: Светлосанова Устинья Ивановна

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1805
Троицкое, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Произведен во священника к Троицкой Малышевской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1806

Жена: Светлосанова Александра Петровна

Троицкое, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Светлосанов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна

Троицкое, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Светлосанов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна

Троицкое, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Светлосанов Аполлон Алексеевич

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна

Троицкое, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Светлосанова Асенефа Алексеевна

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна

Троицкое, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлосанова Манефа Алексеевна

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна

Троицкое, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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