Светлосанов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Работа или профессия
1805
Произведен во священника к Троицкой Малышевской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1806
Рождение ребёнка
1812
Сын: Светлосанов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Светлосанов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Светлосанов Аполлон Алексеевич
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Светлосанова Асенефа Алексеевна
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлосанова Манефа Алексеевна
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Петровна
Смерть
Неизвестно