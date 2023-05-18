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Светлосанова Асенефа Алексеевна

Место рождения

Троицкое, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Светлосанов Алексей Васильевич

Мать: Светлосанова Александра Петровна

Троицкое, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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