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Светлосанова Асенефа Алексеевна
Светлосанова Асенефа Алексеевна
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Место рождения
Троицкое
, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дата рождения
1832
Пол
Женский
Отец
Светлосанов Алексей Васильевич
1782 г.р.
Мать
Светлосанова Александра Петровна
1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Светлосанов Алексей Васильевич
Мать:
Светлосанова Александра Петровна
Троицкое
, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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