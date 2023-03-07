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Черняев Вечеслав Александрович

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Место рождения

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Черняев Александр Тимофеевич

Мать: Черняева Елена Васильевна

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Образование
С 01.09.1826
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Высшее отделение Вологодского Духовного уездного училища. (Списки учеников Вологодской Духовной семинарии и училищ за 1832 г. ГАВО. Ф.466 Оп.1 Д.15, л.351)
Образование
1834
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в низшем отделении Вологодской семинарии.
Смерть
Неизвестно
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