Черняев Вечеслав Александрович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Образование
С 01.09.1826
Высшее отделение Вологодского Духовного уездного училища. (Списки учеников Вологодской Духовной семинарии и училищ за 1832 г. ГАВО. Ф.466 Оп.1 Д.15, л.351)
Образование
1834
Обучается в низшем отделении Вологодской семинарии.
Смерть
Неизвестно