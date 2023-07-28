Черняев Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения23.01.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1801
Метрические книги г. Вологды и Вологодского уезда за 1801 г. Генваря 23 дня вышеозначенной Николаевской церкви у священника Александра Тимофеева родился сын Василий. Восприемником был Димитриевской це... Показать все
Работа или профессия
1817
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Определен во дьячка к Кадниковскому Собору.
Смерть
Неизвестно