Черняев Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерняев Василий Александрович

Черняев Василий Александрович

Место рождения

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

23.01.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1801

Отец: Черняев Александр Тимофеевич

Мать: Черняева Елена Васильевна

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Метрические книги г. Вологды и Вологодского уезда за 1801 г. Генваря 23 дня вышеозначенной Николаевской церкви у священника Александра Тимофеева родился сын Василий. Восприемником был Димитриевской це... Показать все
Работа или профессия
1817
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Определен во дьячка к Кадниковскому Собору.
Смерть
Неизвестно