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Никулинская (Крупнова) Александра Павловна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Крупнов Павел Андреевич

Мать: Крупнова Мария Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
01.11.1842 ст.

Муж: Никулинский Иван Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги г. Вологды за 1842 г. Мироносицкая церковь. 1 ноября Означенной Мироносицкой церкви дьячок Иван Васильев Никулинский, 22 года, православного вероисповедания и девица Александра Павло... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1844 ст.

Дочь: Никулинская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Никулинский Иван Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.11.1845 ст.

Сын: Никулинский Василий Иванович

Отец ребёнка: Никулинский Иван Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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