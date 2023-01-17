Никулинская (Крупнова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Крупнов Павел Андреевич
Мать: Крупнова Мария Андреевна
Бракосочетание
01.11.1842 ст.
Метрические книги г. Вологды за 1842 г. Мироносицкая церковь. 1 ноября Означенной Мироносицкой церкви дьячок Иван Васильев Никулинский, 22 года, православного вероисповедания и девица Александра Павло... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1844 ст.
Дочь: Никулинская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Никулинский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.11.1845 ст.
Сын: Никулинский Василий Иванович
Отец ребёнка: Никулинский Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно