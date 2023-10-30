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Никулинский Иван Васильевич

Место рождения

Демьяново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Демьяново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын пономаря Спасопреображенской церкви упразднённого Инноккентиевского монастыря Грязовецкого уезда Василия Никулинского.
Работа или профессия
С 1836
Юношеское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Послушник Павло-Обнорского монастыря.
Образование
До 1836
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Низшее отделение Вологодского Духовного уездного училища.
Работа или профессия
С 05.09.1842 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дьячок Градской Мироносицкой церкви г.Вологды.
Бракосочетание
01.11.1842 ст.

Жена: Никулинская Александра Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги г. Вологды за 1842 г. Мироносицкая церковь. 1 ноября Означенной Мироносицкой церкви дьячок Иван Васильев Никулинский, 22 года, православного вероисповедания и девица Александра Павло... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1844 ст.

Дочь: Никулинская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Никулинская Александра Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.11.1845 ст.

Сын: Никулинский Василий Иванович

Мать ребёнка: Никулинская Александра Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемник - Вологодской градской Димитриевской церкви дьякон Петр Андреев Крупнов.
Смерть
Неизвестно
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