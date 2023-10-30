Никулинский Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын пономаря Спасопреображенской церкви упразднённого Инноккентиевского монастыря Грязовецкого уезда Василия Никулинского.
Работа или профессия
С 1836
Юношеское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Послушник Павло-Обнорского монастыря.
Образование
До 1836
Низшее отделение Вологодского Духовного уездного училища.
Работа или профессия
С 05.09.1842 ст.
Дьячок Градской Мироносицкой церкви г.Вологды.
Бракосочетание
01.11.1842 ст.
Метрические книги г. Вологды за 1842 г. Мироносицкая церковь. 1 ноября Означенной Мироносицкой церкви дьячок Иван Васильев Никулинский, 22 года, православного вероисповедания и девица Александра Павло... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1844 ст.
Дочь: Никулинская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Никулинская Александра Павловна
Рождение ребёнка
19.11.1845 ст.
Сын: Никулинский Василий Иванович
Мать ребёнка: Никулинская Александра Павловна
Восприемник - Вологодской градской Димитриевской церкви дьякон Петр Андреев Крупнов.
Смерть
Неизвестно