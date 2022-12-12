Попова (Крупнова) Елизавета Павловна
Место рождения
Дата рождения03.08.1830 ст.
Дата смертиОколо 1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1830 ст.
Отец: Крупнов Павел Андреевич
Мать: Крупнова Мария Андреевна
Метрической книги Николаевской Золотокрестинской церкви г. Вологды за 1819-1836 г.г. 3 августа 1830 года Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены Марии родилась доч... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1849