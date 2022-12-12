Попова (Крупнова) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Крупнова) Елизавета Павловна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

03.08.1830 ст.

Дата смерти

Около 1849

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1830 ст.

Отец: Крупнов Павел Андреевич

Мать: Крупнова Мария Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрической книги Николаевской Золотокрестинской церкви г. Вологды за 1819-1836 г.г. 3 августа 1830 года Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены Марии родилась доч... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Лев Андроникович

Смерть
Около 1849
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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