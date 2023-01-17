Крупнова Надежда Павловна
Место рождения
Дата рождения13.09.1831 ст.
Дата смерти17.12.1831 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1831 ст.
Отец: Крупнов Павел Андреевич
Мать: Крупнова Мария Андреевна
Метрической книги Николаевской Золотокрестинской церкви г. Вологды за 1819-1836 г.г. 13 сентября 1831 года Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены Марии родилась ... Показать все
Смерть
17.12.1831 ст.
Метрической книги Николаевской Золотокрестинской церкви г. Вологды за 1819-1836 г.г. 17 декабря 1831 года. Вологодской грвдской Мироносицкой церви причетника Павла Крупнова помре дочь Надежда, 3 мес... Показать все