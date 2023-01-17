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Крупнова Надежда Павловна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

13.09.1831 ст.

Дата смерти

17.12.1831 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1831 ст.

Отец: Крупнов Павел Андреевич

Мать: Крупнова Мария Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрической книги Николаевской Золотокрестинской церкви г. Вологды за 1819-1836 г.г. 13 сентября 1831 года Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены Марии родилась ... Показать все
Смерть
17.12.1831 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрической книги Николаевской Золотокрестинской церкви г. Вологды за 1819-1836 г.г. 17 декабря 1831 года. Вологодской грвдской Мироносицкой церви причетника Павла Крупнова помре дочь Надежда, 3 мес... Показать все
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