Крупнов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения13.04.1829 ст.
Дата смерти02.08.1829 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1829 ст.
Отец: Крупнов Павел Андреевич
Мать: Крупнова Мария Андреевна
Метрическая книга Николаевской Золотокрестенской церкви за 1819-1836 гг. 13 апреля 1829 г. Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены его Марьи родился сын Николай. В... Показать все
Смерть
02.08.1829 ст.
Метрическая книга Николаевской Золотокрестенской церкви за 1819-1836 гг. 2 августа 1829 года Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова помре сын Николай, 4 месяца, от поноса... Показать все