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Крупнов Николай Павлович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

13.04.1829 ст.

Дата смерти

02.08.1829 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1829 ст.

Отец: Крупнов Павел Андреевич

Мать: Крупнова Мария Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Золотокрестенской церкви за 1819-1836 гг. 13 апреля 1829 г. Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова от жены его Марьи родился сын Николай. В... Показать все
Смерть
02.08.1829 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Золотокрестенской церкви за 1819-1836 гг. 2 августа 1829 года Вологодской градской Мироносицкой церкви у причетника Павла Крупнова помре сын Николай, 4 месяца, от поноса... Показать все
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