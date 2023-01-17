Бобанова (Лощилова) Асенефа Аполлоновна
Место рождения
Дата рождения28.11.1890 ст.
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1890 ст.
Отец: Лощилов Аполлон Иванович
Мать: Лощилова Мария Андреевна
Образование
С 01.09.1903 по 15.07.1909 ст.
Вологодское Епархиальное женское училище, 2-е отделение. Закончила в первом разряде. (Вологодские Епархиальные ведомости. 1904 №13 стр.319, 1905 №11 стр.146, 1906 №13 стр.295, 1907 №14 стр.226 - перев... Показать все
Работа или профессия
С 1909 по 1918
Николо-Зубовское, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Была первой учительницей 2-й Катромской школы, открытой в 1903 году. Бывшее 2-е Катромское земское училище. (ГАВО ф.496, о.1, д.19660, л.167; ГАВО ф.496, о.1, д.19869; ГАВО ф.50, о.1, д.661)
Работа или профессия
1917
Учительница Хрипилевского земского училища.
Бракосочетание
04.06.1918
Николаевская Золотокрестенская церковь. 4 июня 1918 года венчались: жених - крестьянин Кадниковского уезда Замошской волости деревни Казариновой Анатолий Павлович Бобанов, 26 лет. Невеста - диаконска... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1919
Сын: Бобанов Валентин Анатольевич
Отец ребёнка: Бобанов Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
03.07.1922
Отец ребёнка: Бобанов Анатолий Павлович
Казарное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская область, Сокольский район, Подольновский с/с, д.Казарное.
Место жительства
Около 1925
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Тараторина Клеопатра Анатольевна
Отец ребёнка: Бобанов Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Бобанов Павел Анатольевич
Отец ребёнка: Бобанов Анатолий Павлович
Смерть
1978
Похоронена на "новом" городском кладбище, рядом с сестрой Евдокией. От центрального входа 10 м вперёд и налево.