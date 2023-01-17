Бобанов Юрий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1922
Вологодская область, Сокольский район, Подольновский с/с, д.Казарное.
Военная служба
С 15.07.1941 по 06.09.1965
Подполковник. 43 запасной штурмовой авиационный полк Киевского военного округа, 15 гвардейский штурмовой авиационный полк 277 штурмовой авиационной дивизии 13 воздушной армии; 43 запасной штурмовой ... Показать все
Призыв на военную службу
15.07.1941
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Сокольский РВК.
Военная награда
09.05.1945
Ст. лейтенант. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (ЦАМО. Картотека награждений, шкаф 6, ящик 9)
Военная награда
19.11.1951
Ст. лейтенант. Медаль «За боевые заслуги». (ЦАМО. Картотека награждений, шкаф 6, ящик 9)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобанова Людмила
Смерть
Неизвестно
Подольск, Подольск, Московская область