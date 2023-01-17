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Бобанов Анатолий Павлович

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Место рождения

Казариново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Казариново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.10.1917

Дочь: Бобанова Нина Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дмитриевская Наволоцкая церковь. Родилась до бракосочетания. (ГАВО ф.496, о.60, д.24, л.74)
Бракосочетание
04.06.1918

Жена: Бобанова Асенефа Аполлоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская Золотокрестенская церковь. 4 июня 1918 года венчались: жених - крестьянин Кадниковского уезда Замошской волости деревни Казариновой Анатолий Павлович Бобанов, 26 лет. Невеста - диаконска... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1919

Сын: Бобанов Валентин Анатольевич

Мать ребёнка: Бобанова Асенефа Аполлоновна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1922

Сын: Бобанов Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Бобанова Асенефа Аполлоновна

Казарное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская область, Сокольский район, Подольновский с/с, д.Казарное.
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Тараторина Клеопатра Анатольевна

Мать ребёнка: Бобанова Асенефа Аполлоновна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Бобанов Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Бобанова Асенефа Аполлоновна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1948
Погиб.
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