Бобанов Анатолий Павлович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1917
Дочь: Бобанова Нина Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Дмитриевская Наволоцкая церковь. Родилась до бракосочетания. (ГАВО ф.496, о.60, д.24, л.74)
Бракосочетание
04.06.1918
Николаевская Золотокрестенская церковь. 4 июня 1918 года венчались: жених - крестьянин Кадниковского уезда Замошской волости деревни Казариновой Анатолий Павлович Бобанов, 26 лет. Невеста - диаконска... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1919
Сын: Бобанов Валентин Анатольевич
Мать ребёнка: Бобанова Асенефа Аполлоновна
Рождение ребёнка
03.07.1922
Мать ребёнка: Бобанова Асенефа Аполлоновна
Казарное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская область, Сокольский район, Подольновский с/с, д.Казарное.
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Тараторина Клеопатра Анатольевна
Мать ребёнка: Бобанова Асенефа Аполлоновна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Бобанов Павел Анатольевич
Мать ребёнка: Бобанова Асенефа Аполлоновна
Смерть
1948
Погиб.