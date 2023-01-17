Лощилов Акиндин Аполлонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛощилов Акиндин Аполлонович

Лощилов Акиндин Аполлонович

avatar

Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.11.1893 ст.

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1893 ст.

Отец: Лощилов Аполлон Иванович

Мать: Лощилова Мария Андреевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф.496, оп.3, д.339 По другим данным родился 30 апреля 1893 ?
Образование
15.05.1915 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Вологодской духовной семинарии по 2 разряду.
Работа или профессия
02.10.1915 ст.
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Преосвященнейшим Антонием Епископом Вологодским и Вельским определен на штатную псаломщическую должность при Кадниковском Николаевском соборе. Указ имеет.
Работа или профессия
1915
Георгиевский-Ачевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Штатный псаломщик.
Бракосочетание
Около 1916

Жена: Лощилова София Николаевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Рождественская Мария Акиндиновна

Мать ребёнка: Лощилова София Николаевна

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1942
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Похоронен рядом с отцом на "старом" городском кладбище. Ныне это парковая территория школы №2. Могила находилась около северо-западного угла школьной теплицы.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close