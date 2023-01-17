Лощилов Акиндин Аполлонович
Место рождения
Дата рождения01.11.1893 ст.
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.11.1893 ст.
Отец: Лощилов Аполлон Иванович
Мать: Лощилова Мария Андреевна
ГАВО ф.496, оп.3, д.339 По другим данным родился 30 апреля 1893 ?
Образование
15.05.1915 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Вологодской духовной семинарии по 2 разряду.
Работа или профессия
02.10.1915 ст.
Преосвященнейшим Антонием Епископом Вологодским и Вельским определен на штатную псаломщическую должность при Кадниковском Николаевском соборе. Указ имеет.
Работа или профессия
1915
Георгиевский-Ачевский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Штатный псаломщик.
Бракосочетание
Около 1916
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Рождественская Мария Акиндиновна
Мать ребёнка: Лощилова София Николаевна
Смерть
Около 1942
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Похоронен рядом с отцом на "старом" городском кладбище. Ныне это парковая территория школы №2. Могила находилась около северо-западного угла школьной теплицы.