Лощилова (Калмыкова) София Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛощилова (Калмыкова) София Николаевна

Лощилова (Калмыкова) София Николаевна

avatar

Место рождения

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1916

Муж: Лощилов Акиндин Аполлонович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Рождественская Мария Акиндиновна

Отец ребёнка: Лощилов Акиндин Аполлонович

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close