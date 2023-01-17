Лощилова (Калмыкова) София Николаевна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1916
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Рождественская Мария Акиндиновна
Отец ребёнка: Лощилов Акиндин Аполлонович
Смерть
Неизвестно
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область