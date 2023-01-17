Смирнова (Лощилова) Мария Аполлоновна
Место рождения
Дата рождения21.07.1897 ст.
Дата смертиОколо 1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1897 ст.
Отец: Лощилов Аполлон Иванович
Мать: Лощилова Мария Андреевна
ГАВО ф.496, оп.3, д.339
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Смирнова Галина
Отец ребёнка: Смирнов Федор
Приёмная. Дочь умершего/погибшего брата Федора.
Работа или профессия
1917
Вдова. Учительница в Вельском уезде.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Федор
Смерть
Около 1955
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область