Смирнова (Лощилова) Мария Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Лощилова) Мария Аполлоновна

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Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.07.1897 ст.

Дата смерти

Около 1955

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1897 ст.

Отец: Лощилов Аполлон Иванович

Мать: Лощилова Мария Андреевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф.496, оп.3, д.339
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Смирнова Галина

Отец ребёнка: Смирнов Федор

Приёмная. Дочь умершего/погибшего брата Федора.
Работа или профессия
1917
Вдова. Учительница в Вельском уезде.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Федор

Смерть
Около 1955
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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