город Архангельск, город Архангельск, город Архангельск, Архангельская область (на 2019) — Familio

Архангельск

город Архангельск, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Города
1АРХАНГЕЛЬСК. Губернский и портовый.При рр. С. Двине и Кузнечихе.11041206104374878197Церквей: православных 16; лютеранская 1, реформатская 1; монастырь 1. Часовни 2. Еврейская молитвенная школа 1. Заведений: учебных 10 и благотворительных 8. Театр 1. П Показать все

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Архангельский уезд, Соломбальская волость
Архангельскгуб. гор.при р. С. Двине[...].06212.038Соломбальск. 1-му

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, город Архангельск
11701000001г Архангельскгород

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