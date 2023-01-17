Смирнов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Смирнова Галина
Мать ребёнка: Смирнова Мария Аполлоновна
Приёмная. Дочь умершего/погибшего брата Федора.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1965
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область