Смирнов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Около 1915 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Смирнова Галина

Мать ребёнка: Смирнова Мария Аполлоновна

Приёмная. Дочь умершего/погибшего брата Федора.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария Аполлоновна

Смерть
Около 1965
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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