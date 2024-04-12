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Лётова Пелагея Никитина

Место рождения

Исаиха, Коломенский, Московская область

Дата рождения

16.10.1839

Дата смерти

07.12.1902

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1839

Отец: Никита Гаврилов

Мать: Ефимия Иванова

Исаиха, Коломенский, Московская область
ГАРО, ф. 627, оп. 1604-1, д. 78, св. 29 МК 1839 Ивановское
Крещение
18.10.1839
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:приходский пономарь Сергей Иванов Коломенской, мещанка Анастасия Тимофеева.
Бракосочетание
28.04.1857

Муж: Лётов Алексей Иванов

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Ивановская (Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, село Ивановское
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Лётов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
06.02.1866

Дочь: Самохина Татиана Алексеева

Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1868

Сын: Лётов Тимофей Алексеев

Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1870

Сын: Лётов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
13.11.1876

Сын: Лётов Афанасий Алексеев

Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
05.03.1880

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
13.01.1882

Дочь: Матрена Алексеева

Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.16, оп.1, д.16 метрическая (1882)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
07.12.1902
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: от простуды | в 61 год | ЦГАМО ф.16, оп.1, д.149 (Сергиевская ц. 1902г.)
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