Лётова Пелагея Никитина
Место рождения
Дата рождения16.10.1839
Дата смерти07.12.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
16.10.1839
Отец: Никита Гаврилов
Мать: Ефимия Иванова
ГАРО, ф. 627, оп. 1604-1, д. 78, св. 29 МК 1839 Ивановское
Крещение
18.10.1839
Godparents:приходский пономарь Сергей Иванов Коломенской, мещанка Анастасия Тимофеева.
Бракосочетание
28.04.1857
Муж: Лётов Алексей Иванов
Московская область, Егорьевский район, Ивановская (Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, село Ивановское
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Лётов Иван Алексеев
Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
06.02.1866
Дочь: Самохина Татиана Алексеева
Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
15.01.1868
Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
29.07.1870
Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
13.11.1876
Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
05.03.1880
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
13.01.1882
Дочь: Матрена Алексеева
Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов
ф.16, оп.1, д.16 метрическая (1882)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Лётов Алексей Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.12.1902
Причина смерти: от простуды | в 61 год | ЦГАМО ф.16, оп.1, д.149 (Сергиевская ц. 1902г.)