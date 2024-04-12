((Летова)) Анна Алексеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.04.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лётов Алексей Иванов
Мать: Лётова Пелагея Никитина
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Восприемница при крещении сына Константина у Ивана Алексеева Лётова (брата Анны) и Федосьи Ивановой
Смерть
19.04.1902
Причина смерти: от слабости | Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино