((Летова)) Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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((Летова)) Анна Алексеева

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.04.1902

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лётов Алексей Иванов

Мать: Лётова Пелагея Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Крещение
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Восприемница при крещении сына Константина у Ивана Алексеева Лётова (брата Анны) и Федосьи Ивановой
Смерть
19.04.1902
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: от слабости | Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино
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