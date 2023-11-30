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Лётов Алексей Иванов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

13.04.1906

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Лётов Иван Андреев

Мать: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1850
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
28.04.1857

Жена: Лётова Пелагея Никитина

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Ивановская (Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, село Ивановское
Место жительства
1858
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ГАРО ф.129, оп. 54 д. 14 св. 778 (ревизия 1858)
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Лётов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
06.02.1866

Дочь: Самохина Татиана Алексеева

Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1868

Сын: Лётов Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1870

Сын: Лётов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
13.11.1876

Сын: Лётов Афанасий Алексеев

Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
05.03.1880

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
13.01.1882

Дочь: Матрена Алексеева

Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.16, оп.1, д.16 метрическая (1882)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Тимшино (Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино)
Крещение
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Восприемник при крещении дочери Анастасии у своего сына Ивана Алексеева Лётова и его жены Федосьи Ивановой
Смерть
13.04.1906
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: от паралича | Рязанской Епархии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино крестьянин Алексей Иванов Лётов, 76 лет...
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