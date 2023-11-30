Лётов Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти13.04.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Место жительства
1850
Бракосочетание
28.04.1857
Жена: Лётова Пелагея Никитина
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Ивановская (Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, село Ивановское
Место жительства
1858
ГАРО ф.129, оп. 54 д. 14 св. 778 (ревизия 1858)
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Лётов Иван Алексеев
Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
06.02.1866
Дочь: Самохина Татиана Алексеева
Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
15.01.1868
Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
29.07.1870
Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
13.11.1876
Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
05.03.1880
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
13.01.1882
Дочь: Матрена Алексеева
Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина
ф.16, оп.1, д.16 метрическая (1882)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Лётова Пелагея Никитина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Егорьевский район, Тимшино (Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино)
Крещение
Неизвестно
Восприемник при крещении дочери Анастасии у своего сына Ивана Алексеева Лётова и его жены Федосьи Ивановой
Смерть
13.04.1906
Причина смерти: от паралича | Рязанской Епархии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино крестьянин Алексей Иванов Лётов, 76 лет...