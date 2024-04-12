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Лётов Тимофей Алексеев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

15.01.1868

Дата смерти

24.12.1885

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1868

Отец: Лётов Алексей Иванов

Мать: Лётова Пелагея Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Крещение
16.01.1868
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:той же деревни крестьянин Пантелей Дорофеев и крестьянка Анастасия Иванова | Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Серги... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
24.12.1885
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: от чахотки | от чахотки | ф.16, оп.1, д.35 (1885) | Метрическая книга Егорьевского уезда 1885г.
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