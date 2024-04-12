Лётов Тимофей Алексеев
Место рождения
Дата рождения15.01.1868
Дата смерти24.12.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1868
Отец: Лётов Алексей Иванов
Мать: Лётова Пелагея Никитина
Крещение
16.01.1868
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Godparents:той же деревни крестьянин Пантелей Дорофеев и крестьянка Анастасия Иванова | Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Серги... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.12.1885
Причина смерти: от чахотки | от чахотки | ф.16, оп.1, д.35 (1885) | Метрическая книга Егорьевского уезда 1885г.