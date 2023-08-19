(Андреянова (Лётова)) Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Андреянова (Лётова)) Евдокия Алексеева

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

После 1929

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Лётов Алексей Иванов

Мать: Лётова Пелагея Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
27.01.1882

Муж: Андрианов Сергей Ионыч

Юрцово, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский городской округ, деревня Юрцово (Рязанская губ., Бережковская вол., д. Юрцово - село Юрьево)
Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Андрианов Сергей Ионыч

Юрцово, Егорьевск, Московская область
где-то еще родилась ... Александра - 19 июня 1895 в Златоусте она была восприемницей при крещении своей младшей сестры Антонины.Значит, на тот момент ей было не менее 7 лет и она родилась ДО 1888 года... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1891

Сын: Андрианов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Андрианов Сергей Ионыч

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.12.1892

Дочь: Кардаполова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Андрианов Сергей Ионыч

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.03.1894

Сын: Андрианов Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Андрианов Сергей Ионыч

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.06.1895

Дочь: Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Андрианов Сергей Ионыч

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.06.1897

Сын: Андрианов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Андрианов Сергей Ионыч

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.11.1898

Дочь: Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Андрианов Сергей Ионыч

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.07.1900

Сын: Андрианов Валентин Сергеевич

Отец ребёнка: Андрианов Сергей Ионыч

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.03.1902

Сын: Андрианов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Андрианов Сергей Ионыч

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.04.1903

Дочь: Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Андрианов Сергей Ионыч

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.12.1904

Дочь: Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Андрианов Сергей Ионыч

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.04.1906

Сын: Андрианов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Андрианов Сергей Ионыч

Место жительства
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Крещение
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Крестная мать Афанасия Алексеева Лётова
Смерть
После 1929
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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