Златоуст
Златоустовский, Челябинская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4ЗЛАТОУСТ. Уездный.При впадении рч. Тесьмы в р. Ай.2342406184779958432Церквей: православных 3, единоверческих 1, протестантская 1. Окружное горное училище 1. Школы заводския: мужская 1 и женская 1, единоверческая 1, немецкая для детей масте Показать всеПоказать скан
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Город Златоуст расположен в живописной долине реки Ай, в 4¾ вер. от стан. Сам.-Злат. жел. дор. Златоуст, находящейся на высоте 1926 фут. над уровнем моря, у подножия горн Показать все ——32411356514821Часть простого класса населения занимается разными ремеслами и работами на казен. горн. заводе, а часть — кустарными металлургическими промыслами, изготовляя известные Зл Показать все
2Златоуст, гор. (см. стран. 211)——5000980011917Работы на казен. Заводе
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
75712000001г Златоустгород