город Златоуст, город Златоуст, Златоустовский, Челябинская область (на 2019) — Familio

Златоуст

Златоустовский, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Города
4ЗЛАТОУСТ. Уездный.При впадении рч. Тесьмы в р. Ай.2342406184779958432Церквей: православных 3, единоверческих 1, протестантская 1. Окружное горное училище 1. Школы заводския: мужская 1 и женская 1, единоверческая 1, немецкая для детей масте Показать все
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд
Город Златоуст расположен в живописной долине реки Ай, в 4¾ вер. от стан. Сам.-Злат. жел. дор. Златоуст, находящейся на высоте 1926 фут. над уровнем моря, у подножия горн Показать все 32411356514821Часть простого класса населения занимается разными ремеслами и работами на казен. горн. заводе, а часть — кустарными металлургическими промыслами, изготовляя известные Зл Показать все
Златоустовский уезд , Златоустовская волость
2Златоуст, гор. (см. стран. 211)5000980011917Работы на казен. Заводе

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Златоустовский
75712000001г Златоустгород
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