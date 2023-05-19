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Андрианов Николай Сергеевич

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

06.05.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1891

Отец: Андрианов Сергей Ионыч

Мать: Евдокия Алексеева

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.05.1915

Сын: Андрианов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Андрианова Елизавета Александровна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.12.1918

Дочь: Божко Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Андрианова Елизавета Александровна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Место жительства
1924
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Некогда купец I гильдии Андрианов Николай Сергеевич 1891 г.р., сразу после Революции 1917 г. добровольно отдал в пользу большевиков все, что имел..только поэтому не был расстрелян или раскулачен и сос... Показать все
Рождение ребёнка
1926

Сын: Андрианов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Андрианова Елизавета Александровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Андрианова Елизавета Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианова Елизавета Александровна

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно