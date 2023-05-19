Андрианов Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения06.05.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1891
Отец: Андрианов Сергей Ионыч
Мать: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
27.05.1915
Сын: Андрианов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Андрианова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
05.12.1918
Дочь: Божко Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Андрианова Елизавета Александровна
Место жительства
1924
Некогда купец I гильдии Андрианов Николай Сергеевич 1891 г.р., сразу после Революции 1917 г. добровольно отдал в пользу большевиков все, что имел..только поэтому не был расстрелян или раскулачен и сос... Показать все
Рождение ребёнка
1926
Сын: Андрианов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Андрианова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрианов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Андрианова Елизавета Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно