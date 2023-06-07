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Андрианов Анатолий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрианов Николай Сергеевич

Мать: Андрианова Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Андрианов Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Андрианова Мария Матвеевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Андрианова Мария Матвеевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Андрианова Мария Матвеевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианова Мария Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно