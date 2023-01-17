город Уфа, город Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Уфа

город Уфа, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Города
1УФА. Губернский.На правом берегу р. Белой, близь впадения в нее р. Уфы.2013133721531088810128Богослужебные здания: Церквей православных 19. Часовень православных 2. Монастырей православных 2, из коих Успенский мужской в 2½ верстах от города и Благовещенский женск Показать все
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд
Город Уфа построен в 1573 г. при царе Иоанне 4.70003279235486Простой класс населения занимается разными ремеслами, кустарными и черными работами и извозным промыслом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан
13352Уфагород респ.знач.54°44'00"56°00'00"N-40-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, город Уфа
80701000001г Уфагород
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