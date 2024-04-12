Божко (Андрианова) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божко (Андрианова) Варвара Николаевна

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

05.12.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1918

Отец: Андрианов Николай Сергеевич

Мать: Андрианова Елизавета Александровна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Божко Петр Иванович

Рождение ребёнка
25.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Божко Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Божко Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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