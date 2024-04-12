Божко (Андрианова) Варвара Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.12.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1918
Рождение ребёнка
09.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Божко Петр Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Божко Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Божко Петр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно