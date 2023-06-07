Андрианова (Поспелова) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.10.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1915
Сын: Андрианов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Андрианов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
05.12.1918
Дочь: Божко Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Андрианов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Андрианов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Андрианов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрианов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Андрианов Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.10.1960