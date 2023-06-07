Андрианова (Поспелова) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова (Поспелова) Елизавета Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1915

Сын: Андрианов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Андрианов Николай Сергеевич

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.12.1918

Дочь: Божко Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Андрианов Николай Сергеевич

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Андрианов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Андрианов Николай Сергеевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Андрианов Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Николай Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
10.10.1960
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