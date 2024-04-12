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Божко Петр Иванович

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Место рождения

Дорошенков, Пирятинская волость, Пирятинский уезд

Дата рождения

08.09.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Дорошенков, Пирятинская волость, Пирятинский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Божко Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
25.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Божко Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Божко Варвара Николаевна

Смерть
Неизвестно
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