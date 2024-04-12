Божко Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения08.09.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1911
Рождение ребёнка
09.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Божко Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
25.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Божко Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Божко Варвара Николаевна
Смерть
Неизвестно