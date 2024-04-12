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Андрианов Константин Сергеевич

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

05.03.1894

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1894

Отец: Андрианов Сергей Ионыч

Мать: Евдокия Алексеева

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.12.1921

Сын: Андриянов Николай Константинович

Мать ребёнка: Андрианова Мария Александровна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.02.1925

Дочь: Ляхова Нина Константиновна

Мать ребёнка: Андрианова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианова Мария Александровна

Место жительства
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
1960
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