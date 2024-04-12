Андрианов Константин Сергеевич
Место рождения
Дата рождения05.03.1894
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1894
Отец: Андрианов Сергей Ионыч
Мать: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
11.12.1921
Сын: Андриянов Николай Константинович
Мать ребёнка: Андрианова Мария Александровна
Рождение ребёнка
01.02.1925
Дочь: Ляхова Нина Константиновна
Мать ребёнка: Андрианова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1960