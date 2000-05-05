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Андриянов Николай Константинович

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

11.12.1921

Дата смерти

05.05.2000

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1927 г.р.
1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1921

Отец: Андрианов Константин Сергеевич

Мать: Андрианова Мария Александровна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Образование
08.07.1949
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
До 03.08.1949

Жена: Андрианова Алла Павловна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Образование
По 08.08.1949
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Высшее | Пединститут г. Златоуста
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андрианова Алла Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрианова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андрианова Алла Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
математик
Место жительства
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
05.05.2000
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Похороны
?.05.2000
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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