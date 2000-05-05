Андриянов Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения11.12.1921
Дата смерти05.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1921
Образование
08.07.1949
Бракосочетание
До 03.08.1949
Жена: Андрианова Алла Павловна
Образование
По 08.08.1949
Высшее | Пединститут г. Златоуста
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андрианова Алла Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андрианова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андрианова Алла Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
математик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.05.2000
Похороны
?.05.2000
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