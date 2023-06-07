Андрианова (Беспалова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1895
Дата смерти06.08.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1895
Отец: Беспалов Александр
Мать: Беспалова Прасковья
Рождение ребёнка
11.12.1921
Сын: Андриянов Николай Константинович
Отец ребёнка: Андрианов Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
01.02.1925
Дочь: Ляхова Нина Константиновна
Отец ребёнка: Андрианов Константин Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.1947