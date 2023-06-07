Андрианова (Беспалова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова (Беспалова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1895

Дата смерти

06.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1895

Отец: Беспалов Александр

Мать: Беспалова Прасковья

Рождение ребёнка
11.12.1921

Сын: Андриянов Николай Константинович

Отец ребёнка: Андрианов Константин Сергеевич

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.02.1925

Дочь: Ляхова Нина Константиновна

Отец ребёнка: Андрианов Константин Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрианов Константин Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
06.08.1947
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