Беспалов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1867
Дата смерти16.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1867
Отец: Беспалов Иван
Мать: Беспалова Ксения
Рождение ребёнка
04.08.1895
Дочь: Андрианова Мария Александровна
Мать ребёнка: Беспалова Прасковья
Рождение ребёнка
05.05.1905
Сын: Беспалов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Беспалова Прасковья
Смерть
16.09.1943