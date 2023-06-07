Беспалов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеспалов Александр

Беспалов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1867

Дата смерти

16.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1867

Отец: Беспалов Иван

Мать: Беспалова Ксения

Рождение ребёнка
04.08.1895

Дочь: Андрианова Мария Александровна

Мать ребёнка: Беспалова Прасковья

Рождение ребёнка
05.05.1905

Сын: Беспалов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Беспалова Прасковья

Смерть
16.09.1943