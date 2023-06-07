Беспалова (Бокова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова (Бокова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1872

Дата смерти

03.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1872

Отец: Боков Савин

Мать: Бокова Анна

Рождение ребёнка
04.08.1895

Дочь: Андрианова Мария Александровна

Отец ребёнка: Беспалов Александр

Рождение ребёнка
05.05.1905

Сын: Беспалов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Беспалов Александр

Смерть
03.07.1949
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