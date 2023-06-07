Беспалова (Бокова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1872
Дата смерти03.07.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1872
Отец: Боков Савин
Мать: Бокова Анна
Рождение ребёнка
04.08.1895
Дочь: Андрианова Мария Александровна
Отец ребёнка: Беспалов Александр
Рождение ребёнка
05.05.1905
Сын: Беспалов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Беспалов Александр
Смерть
03.07.1949